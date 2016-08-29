У порту "Южний" завершують розвантаження африканського вугілля для українських ТЕС

Судно з 71,7 тис. вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке 25 серпня прибуло в порт «Южний», завершить розвантаження 29-30 серпня, після чого вугілля надійде на склади теплоелектростанцій державної енергогенеруючої компанії «Центренерго».

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«25 серпня в морський торговий порт «Южний» став під розвантаження балкер (судно для перевезення насипних вантажів – УНІАН) Coronis із 71,7 тис. тонн енергетичного вугілля з Південно-Африканської Республіки... Повне розвантаження всіх контейнерів судна займе близько 4-5 днів», - повідомляє прес-служба «Центренерго».

Згідно з повідомленням, найближчим часом перші 50 вагонів з вугіллям буде відправлено на склади Трипільської ТЕС, яка входить в структуру «Центренерго».

За інформацією прес-служби, це вугілля був куплено у швейцарської компанії, яка є міжнародним трейдером, Alchar Services SA.

«Міжнародна компанія Incolab Services B. V., яка спеціалізується на проведенні незалежної експертизи, контролю і сертифікації, здійснює контроль якісних показників вугілля. Розвантаження і проведення пробовідбору вантажу супроводжують фахівці «Центренерго», Трипільської й Зміївської ТЕС», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт з видобутку саме антрацитового вугілля.

У січні 2015 року у зв‘язку з воєнними діями на Донбасі Україна скоротила видобуток вугілля порівняно із січнем 2014 року вдвічі - до 2,5 млн тонн. У таких умовах влада ухвалила рішення імпортувати вугілля з Австралії (одне судно придбала ДТЕК), ПАР і Росії.

У 2015 році Україна імпортувала кам'яного вугілля й антрациту на загальну суму 1,632 млрд дол. Найбільшими постачальниками вугілля для України торік були Росія, США і Казахстан. Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні становив 771,3 млн дол. (47,2% витрат на імпорт твердого палива), із США - 400 млн дол. (24,5%), з Казахстану - 123,7 млн дол. (7,6%). На інші країни припало 338,2 млн дол.

Наприкінці травня 2016 року міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Україна цього року не закуповуватиме антрацитове вугілля в Південно-Африканській Республіці.

4 серпня Насалик під час прес-конференції, присвяченій 100 дням його перебування на посаді, повідомив, що в 20-х числах серпня очікується прибуття вантажного судна з імпортним енергетичним вугіллям.