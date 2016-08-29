Запаси газу в українських сховищах перевищили 12 мільярдів кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 20 по 27 серпня збільшилися на 3,6%, або на 429 млн кубометрів, - до 12,255 млрд куб. м з 11,826 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 27 серпня становив близько 62,2 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м

Першу половину липня Україна імпортувала за словацьким маршрутом близько 0,5 млн куб. м/добу і близько 0,4 млн кубометрів з території Угорщини. Із середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацьким та угорським маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.