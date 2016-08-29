Україна через ремонт газопроводу знизить транзит газу в балканському напрямку в два рази

Оператор газотранспортної системи України держкомпанія «Укртрансгаз» приступила до ремонту ділянки магістрального газопроводу в Одеській області, яким газ поставляється в Молдову і країни Балканського півострова.

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«Сьогодні компанія приступила до ремонту газопроводу в Одеській області на прикордонній ділянці одного з магістральних газопроводів балканського напрямку», - повідомила прес-служба «Укртрансгазу».

Згідно з повідомленням, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на даній ділянці газопроводу буде знижено тиск газу, а обсяг прокачування зменшиться з 40 до 18 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня 2016 року на вищезазначеній ділянці газопроводу (на трубі) була виявлена тріщина, що призвело до витоку газу. Для усунення цього недоліку було ухвалено рішення замінити пошкоджену ділянку новою трубою.

За оцінками «Укртрансгазу», цей ремонт може зайняти до 8 днів.

На час проведення ремонтних робіт планувалося знизити тиск газу, про що було повідомлено контрагентам та операторам газотранспортних систем сусідніх країн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».