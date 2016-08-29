Українці зможуть отримувати компенсацію за неякісні послуги електропостачання

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила постанову, яка регламентує якість послуги електропостачання і надає можливість споживачам отримувати компенсацію в разі порушення параметрів його якості. Дане рішення було ухвалене на черговому засіданні комісії.

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«Має здійснюється моніторинг послуг із електропостачання та компенсації за порушення надання таких послуг. В Україні поки що немає компенсації за неякісні поставки електроенергії. Ми як комісія маємо ініціювати введення такої компенсації», - сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Також, за словами Вовка, в 2015 році було зареєстровано 6,7 тис. порушень стандартів приєднання до енергетичних мереж.

«Найчастіше порушення зустрічаються в таких компаній: «Київенерго», «Закарпаттяобленерго», «Південна залізниця» і «Рівнеобленерго», - сказав Вовк.

Згідно з інформацією НКРЕКП, ця компенсація нараховуватиметься шляхом зменшення рахунків за електроенергію для споживача за наступний місяць. Якщо компанії не враховуватимуть значення компенсації – тоді до цих енергопостачальних компаній (обленерго) застосовуватимуться додаткові санкції.

Говорячи про механізм отримання компенсації, голова Нацкомісії відзначив, що споживач заповнюватиме заявку, в якій буде зазначена сума компенсації та порушення енергопостачальної компанії.

«Ця постанова має пройти реєстрацію в Мін'юсті та з 1 листопада 2016 споживачі зможуть отримувати таку компенсацію», - відзначив Вовк.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня представники Антимонопольного комітету звинуватили енергопостачальні компанії в тому, що вони перешкоджають входженню на ринок незалежних постачальників, зокрема, не приймаючи, не погоджуючи або затягуючи час розгляду документів від таких постачальників. Ще в 2007-2009 роках АМКУ порушив низку справ проти обленерго за ознаками зловживання монопольним становищем.

Також 23 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив до 1 вересня цього року остаточно узгодити і ухвалити урядове рішення про спрощення підключення об'єктів господарювання - промислових підприємств та інших об'єктів – до електромереж.