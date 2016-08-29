Китай продовжив "Нафтогазу" термін доступності кредиту обсягом $3,6 мільярда

Китай продовжив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» термін доступності кредиту обсягом 3,6 млрд дол. на проекти в енергетичній галузі до 25 грудня 2017 року, йдеться в повідомленні компанії.

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«Кредитні кошти за кредитною угодою від 25.12.2012 р. між НАК «Нафтогаз України» і Державним банком розвитку КНР обсягом 3,65 млрд дол. будуть доступними для використання до 25.12.2017 р. Таке рішення було прийнято китайською стороною 25 серпня цього року під час протокольного засідання підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва комісії зі співробітництва між урядом України і урядом КНР», - повідомили в «Нафтогазі».

У повідомленні зазначається, що продовження терміну доступності кредиту дасть змогу Україні не втратити можливості користування «довгими» і конкурентними за ціною коштами для модернізації енергетичної галузі і має бути достатнім для узгодження єдиної позиції щодо використання цих коштів між усіма українськими відомствами.

Прес-служба нагадує, що торік «Нафтогаз» подав у Міністерство економічного розвитку й торгівлі чотири інвестиційні пропозиції в рамках цієї кредитної лінії для оцінки їх економічної ефективності та внесення в Державний реєстр. Зокрема, це проект модернізації систем індивідуального опалення в приватних будинках малозабезпечених споживачів, два проекти з будівництва теплоелектростанцій у Києві і Львівській області, а також закупівля бурового та допоміжного обладнання для збільшення видобутку газу компанії «Укргазвидобування». У червні 2016 року «Нафтогаз» звернувся до Державного банку розвитку КНР з проханням продовжити термін доступності кредитних коштів.

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«Нафтогаз» очікував попереднього узгодження проектів китайською стороною під час засідання підкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва між Україною і КНР минулого тижня. Однак, враховуючи зміну позиції Міністерства енергетики та вугільної промисловості, яке відкликало свого листа-погодження проектів «Нафтогазу», на рівні українських міністерств не була вироблена узгоджена позиція, і питання узгодження проектів було виключено з порядку денного засідання», - уточнили в компанії.

Також повідомляється, що для України кредитна угода з Державним банком розвитку КНР є найбільшим доступним джерелом фінансування проектів з енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів, що імпортуються.

«На сьогодні ці кошти також є конкурентними за вартістю порівняно з іншими можливими джерелами фінансування подібних проектів у таких обсягах», - зазначили в «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» домовилася про залучення у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредиту на суму 3,6 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Наприкінці 2015 року «Нафтогаз України» заявив, що боїться втратити кредит Банку розвитку Китаю, близько 40% якого компанія хоче спрямувати на широкомасштабну заміну котлів населенню для скорочення споживання газу, через повільне погодження проектів фінансування в Україні.