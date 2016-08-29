"Нафтогаз" ставить під загрозу процес фінансового оздоровлення "Укрнафти" - глава компанії

Про це повідомляє прес-служба «Укрнафти», посилаючись на заяву глави компанії Марка Роллінса.

«Фактично, задоволення цих пропозицій призведе до неможливості для «Укрнафти» користуватися своїм майном, право на яке доведено рішеннями судів вищих інстанцій. Нас засмучує такий підхід, тому що він наражає на небезпеку весь процес фінансового оздоровлення компанії, і не є на користь «Укрнафти», - процитувала прес-служба главу компанії.

Крім того, у своїй заяві Роллінс зазначив, що позиція «Нафтогазу» ставить його в дуже складне становище, оскільки він як глава компанії повинен дотримуватися інтересів усіх акціонерів, а не тільки «Нафтогазу», який володіє контрольним пакетом акцій.

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«Як на голову правління компанії на мене покладено обов'язок відстоювати права всіх її акціонерів, і такі пропозиції ставлять мене в дуже складне становище», - підкреслив Роллінс, додавши, що замість спільних зусиль для виведення компанії з кризи, дії мажоритарного акціонера – «Нафтогазу», можуть призвести «Укрнафту» до точки неповернення.

Як повідомляв УНІАН, Марк Роллінс приступив до виконання обов'язків глави «Укрнафти» у вересні 2015 року, після того як його влітку затвердила наглядова рада компанії. За цей час новий глава стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

До кінця 2015 року Роллінс для порятунку компанії запропонував розробити і затвердити план досудової санації "Укрнафти". 22 червня 2016 року план досудової санації найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії «Укрнафта» перебував на стадії погодження з Кабінетом міністрів України. Подальшим етапом стане його розгляд на зборах акціонерів, які відбудуться у середині вересня.

У травні 2014 р. Вищий господарський суд України зобов'язав компанію «Укртрансгаз» і «Нафтогаз України» не перешкоджати «Укрнафті» в здійсненні її права власності та видати газ з підземних сховищ обсягом 2 млрд куб. м. Це рішення залишається невиконаним і до сьогодні.

Внаслідок чого вже порушено кілька кримінальних проваджень. Крім того, на початку серпня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Державну фіскальну службу України прийняти 2 млрд. куб. м природного газу як податкову заставу.