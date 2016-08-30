Мексика застрахувалася на світових ринках від обвалу вартості нафти на $1 мільярд

Мексика купила страховку на міжнародних ринках від падіння ціни нафти в 2017 році за більш ніж 19 мільярдів песо (понад 1 мільярда доларів), передає РІА Новости з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів цієї латиноамериканської країни.

За умовами страховки, середньорічний показник ціни нафти в 2017 році зафіксований на рівні 42 долара і покриває обсяг видобутку в 250 мільйонів барелів.

"Такими діями захищається видаткова частина федерального бюджету від падіння ціни нафти нижче даного рівня", — йдеться в повідомленні Мінфіну.

Читайте такожMorgan Stanley прогнозує падіння вартості Brent до $40Для покупки страховки у загальній складності було проведено 46 операцій на міжнародних ринках страхування.

За оцінками експертів, в 2016 році Мексика має всі шанси отримати другий рік поспіль суттєві виплати за своєї нафтовою страховкою для покриття падіння цін на нафту.

Потенційний розмір виплат оцінюється експертами більш ніж у 3 мільярди доларів при вартості самої страховки в 1 мільярд. В кінці 2015 року країна застрахувала свої нафтові ризики в частині падіння ціни у пулу міжнародних банків на рівні 49 доларів за барель.

Подібна практика використовується Мексикою з 1990 року, однак ніколи раніше їй не вдавалося отримати виплати по страховці два роки поспіль. У грудні минулого року Мексика вже отримала близько 6,3 мільярда доларів у вигляді такої страховки.

Мексика є одним з найбільших світових виробників нафти з видобуванням на рівні близько 2,2 мільйона барелів на день. Тенденції останніх років призвели до скорочення видобутку, хоча 10 років тому нафтова компанія Pemex досягла рекордних 3,38 мільйона барелів виробництва в день. Зараз влада намагаються переламати ситуацію і забезпечити зростання видобутку.