Ціни на нафту після різкого обвалу трохи зросли

На світових торгах у вівторок, 30 серпня, ціни на нафту ростуть на тлі здешевлення долара після його двотижневого максимуму, передає Reuters.

Але є сумніви в тому, що нафтопереробники домовляться про заморожування видобутку на зустрічі у вересні, і це продовжує чинити тиск на котирування.

Так, ф'ючерси на нафту Brent піднялися 0,26%, до $49,39 за барель, ф'ючерси на американську марку WTI - на 0,34%, до $47,14 за барель.

Читайте такожМексика застрахувалася на світових ринках від обвалу вартості нафти на $1 мільярд Слабкість долара робить покупку нафти дешевше для власників інших валют, потенційно підігріваючи попит.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фалих сказав минулого тижня, що не вважає інтервенції на ринок нафти необхідними, оскільки "ринок рухається в правильному напрямку".