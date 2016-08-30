Найбільша в Росії приватна нафтокомпанія скоротила прибуток майже на 40%

Чистий прибуток найбільшої в Росії приватної нафтової компанії «Лукойл» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в першому півріччі 2016 року знизився на 37% і становив 105,392 млрд руб., випливає зі звіту компанії.

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Виручка компанії за той же період скоротилася на 13,7%, до 2,516 трлн руб. EBITDA впала на 8,6%, до 381,56 млрд руб. При цьому EBITDA без урахування іракського проекту «Західна Курна-2» скоротилася всього на 0,4% і становила 353,179 млрд руб.

«Лукойл» на кінець першого кварталу 2016 року відшкодував $6,24 млрд витрат на розробку родовища «Західна Курна-2», залишаються невідшкодованими $1,5 млрд, випливає з пояснень до звітності. Загальні витрати компанії на проект на кінець першого півріччя поточного року становили $7,23 млрд, передає РБК.

Капзатрати «Лукойлу» за січень-червень 2016 року знизилися на 20,8%, до 241,447 млрд руб. Витрати вдалося скоротити в основному за рахунок завершення основної програми модернізації російських НПЗ, переходу на стадію підтримки видобутку на «Західна Курна-2» і скорочення витрат на розвідувальне буріння за міжнародними шельфовими проектами, відзначає компанія.

Обсяг видобутку нафти і конденсату скоротився на 5,5%, до 349,6 млн бар. Це пов'язано зі скороченням обсягів компенсаційної нафти за проектом «Західна Курна-2», продажем у 2015 році частки в Caspian Investments Resourses, що володіє активами в Казахстані, а також зі зниженням видобутку на зрілих родовищах Західного Сибіру.

Вільний грошовий потік за півріччя зріс на 16,9%, до 83,4 млрд руб.