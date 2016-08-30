Міненерговугілля хоче реформувати держшахти за 25 мільярдів
За планами міністерства, кошти держбюджету становитимуть 10,572 млрд грн.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує до 2020 року спрямувати на реформування державних вугільних підприємств 25,287 млрд грн, із яких 10,572 млрд грн становитимуть кошти держбюджету.
Про це йдеться у програмі реформування вугільної галузі, підготовленій Міненерговугілля.
«Орієнтовний обсяг фінансування програми на період до 2020 року становитиме 25,287 млрд грн, у тому числі з державного бюджету – 10,572 млрд грн», – йдеться в документі, переданому УНІАН.
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У міністерстві розраховують, що фінансування видатків на державне покриття високої собівартості вугілля (дотації), а також на капітальне будівництво та технічне переоснащення вуглевидобувних підприємств здійснюватиметься лише в 2016 і 2017 роках і становитиме відповідно 2,1 млрд грн і 3,698 млрд грн. При цьому очікується, що до 2018 року буде спрямовано 890 млн грн на введення в експлуатацію першої черги шахти №10 «Нововолинська».
«Після 2017 року державна підтримка щодо собівартості та технічного переоснащення вуглевидобувних підприємств не передбачатиметься», - уточнили в міністерстві.
Згідно з текстом програми, протягом 16 місяців після початку робіт планується завершити будівництво й ввести в експлуатацію першу чергу шахти-новобудови № 10 «Нововолинська» з проектною потужністю 450 тис. тонн вугілля на рік. Крім того, міністерство має намір протягом 3 років завершити будівництво другої черги шахти ім. Сургая потужністю 300 тис. тонн вугілля на рік.
«Технічне переоснащення передбачається здійснити на 22 вугледобувних підприємствах із загальним обсягом інвестицій 15 млрд грн, у тому числі на 8 підприємствах державна підтримка передбачена в 2016 році обсягом 700 млн грн», - йдеться в програмі.
Також повідомляється, що програма передбачає реконструкцію 4 вуглевидобувних підприємств із загальним обсягом капітальних вкладень 3,8 млрд грн, що дозволить збільшити виробничу потужність на 2,855 млн тонн.
«Виконання цих заходів дозволить забезпечити в 2020 році видобуток вугілля на рівні 9,2 млн тонн», - підсумували в міністерстві.
Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-червні 2016 року зменшила видобуток енергетичного та коксівного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 2,5% - до 19 млн тонн. Із цього обсягу 3 млн тонн, або 15,9%, було видобуто на державних шахтах.
Наприкінці травня міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що відомство має намір ліквідувати 11 державних шахт і ще 15 підготувати до приватизації. При цьому він зазначив, що 7 перспективних шахт міністерство має намір залишити в державній власності.
Раніше міністр сказав, що виведення державних шахт на беззбитковість може зайняти 6-10 місяців.
Довідка УНІАН. У вугільній галузі України часто виникали скандали навколо дотацій на застарілі, неефективні й збиткові державні вугільні підприємства. У більшості випадків, використовуючи держдопомогу, керівники вугільних підприємств і державні чиновники незаконно отримували доходи.
Приміром, вугілля із держшахт реалізовувалося через низку посередників і внаслідок цього збитки вугільних підприємств лише зростали. Раніше на цих схемах, за інформацією ЗМІ, заробляли посередники з оточення колишнього президента України Віктора Януковича. При ціні тонни вугілля 400 грн після перепродажу через кілька компаній його вартість збільшувалася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 грн осідало в кишенях оточення Януковича. Крім того, були випадки, коли на держшахти привозили вугілля з копанок, реалізовуючи його як видобуте на держпідприємстві, що дозволяло отримувати незаконний дохід.
У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де знаходиться більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн. Розмір дотацій у 2013 році становив близько 13 млрд грн.