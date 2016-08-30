Обсяги відкритих родовищ нафти впали до мінімуму за 70 років

Геологорозвідники в 2015 році виявили 2,7 млрд барелів нових запасів нафти, що стало мінімумом з 1947 року, випливає з даних консалтингової компанії Wood Mackenzie, повідомляє Bloomberg.

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Це одна десята частина нових запасів нафти в порівнянні з середнім показником з 1960-х років.

Як зазначає агентство, низькі ціни на нафту призвели до скорочення витрат на геологорозвідку.

Крім цього, повідомляється, що в 2016 році падіння може бути ще істотнішим. До теперішнього часу знайдено тільки 736 млн барелів нафти.

У той же час, за прогнозами EIA, світовий попит на нафту зросте з 94,8 млн барелів на добу цього року до 105,3 млн барелів на добу до 2026 року.