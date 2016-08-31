Ціни на нафту продовжують знижатися на тлі зміцнення долара

На світових торгах у середу, 31 серпня, ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара до тритижневого максимуму, а статистика із США свідчить про зростання запасів чорного золота в країні, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту Brent опустилися на 0,14%, до $48,30 за барель, ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 0,17%, до $46,27 за барель.

Читайте такожМексика застрахувалася на світових ринках від обвалу вартості нафти на $1 мільярд Зміцнення долара робить імпорт нафти більш дорогим для покупців, що використовують інші валюти, що може спровокувати зниження попиту.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США збільшилися на 942.000 барелів до 525,2 мільйона за тиждень, що завершився 26 серпня, що майже збігається з прогнозами аналітиків.

Офіційні показники Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані в середу в другій половині дня.