Білорусь з 1 вересня знову знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти

Білорусь з 1 вересня знижує експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), передає БЕЛТА.

Читайте такожБілорусь залишається лідером на ринку імпортних нафтопродуктів України - понад 70%Згідно з постановою Ради Міністрів РБ, ставка експортного мита на сиру нафту буде знижена з $90,1 до $80 за 1 т. Мито на прямогонний бензин знизиться з $63,9 до $56,8 за 1 т, на товарні бензини - з $54,9 до $48,8 за 1 т. Мито на легкі, середні дистиляти складе $32 за 1 т ($36). Таке ж мито встановлено стосовно дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

У попередній раз ставки вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 серпня.