"Енергоатом" і корейська KHNP співпрацюватимуть у добудові двох блоків Хмельницької АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС України, і корейська енергетична компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 31 серпня підписали меморандум про взаєморозуміння з метою розширення взаємодії в ядерно-енергетичній галузі, де одним із пріоритетних напрямків буде добудова третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«Основними напрямками співпраці стануть питання добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС та реалізації проекту «Енергетичний міст Україна - Європейський Союз», - відзначають в компанії.

Згідно з повідомленням, меморандум про взаєморозуміння підписали президент «Енергоатома» Юрій Недашковський і президент, головний виконавчий директор KHNP доктор Сок Чо.

«НАЕК «Енергоатом» вітає початок співпраці з провідною світовою компанією - Korea Hydro & Nuclear Power. Ми переконані, що наша спільна робота дасть додатковий імпульс для розвитку вітчизняних технологій в атомній енергетиці», - цитує прес-служба Недашковського.

Зазначається, що з метою організації виконання меморандуму під час зустрічі була досягнута домовленість про формування керівного комітету, до складу якого увійдуть два співголови (по одному представнику від кожної сторони) і члени комітету. Члени керівного комітету будуть координувати всі питання співробітництва в рамках цього меморандуму, а також розробляти на підставі цього співробітництва відповідні комерційні угоди (чи ряд угод).

За словами президента і головного виконавчого директора KHNP, проект добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС буде успішно завершений, якщо НАЕК «Енергоатом» і KHNP будуть працювати разом на спільну мету.

«Особливо, враховуючи, що обидві компанії накопичили багатий досвід і знання за період будівництва та експлуатації атомних електростанцій протягом останніх 40 років», - підкреслив доктор Сок Чо.

У меморандумі зазначено, що Україна та Республіка Корея є країнами-членами Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які сумлінно дотримуються своїх зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Партнери вважають, що їх співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії сприятиме стабільному соціально-економічному розвитку України та Республіки Корея.

Довідка УНІАН. Державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Південно-Української та Хмельницької). На 4-х українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два - ВВЕР-440, загальною встановленою потужністю 13 835 тис. МВт. На стадії добудови, у НАЕК «Енергоатом» перебувають два енергоблоки ХАЕС сумарною потужністю 2000 МВт.

Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) є найбільшою електроенергетичною компанією, яка виробляє близько 32% від сумарного виробництва електроенергії в Південній Кореї. Головний офіс компанії розташований у місті Кенджу. KHNP є власником і експлуатуючою організацією 24 енергоблоків АЕС сумарною встановленою потужністю 21716 МВт. Крім того, KHNP має 6 атомних енергоблоків на стадії будівництва, і планує побудувати додаткові 4 одиниці в Кореї.