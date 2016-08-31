Кабмін хоче збільшити запаси газу на зиму до 17 мільярдів кубів

Кабінет міністрів України розглядає можливість збільшення запасів газу для проходження опалювального сезону 2016-2017 років до 17 млрд кубометрів із запланованих раніше 14,5 млрд кубометрів. Про це на брифінгу заявив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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«У нас відбулося засідання Антикризового штабу, обговорювалися питання енергетичної безпеки, зокрема у сфері забезпечення газом. Це питання дійсно обговорювалося на засіданні уряду, обговорювалося питання - скільки потрібно 17 чи 14 (млрд кубометрів - УНІАН), - сказав Кубів. - Позиція прем'єр-міністра така: у нас є факт використання газу в теплі зими і у нас є факт використання газу в холодні зими, наприклад, у 2013-2014 роках. Треба подивитися, і газу має бути достатньо, щоб забезпечити (проходження сезону і в холодну, і в теплу зиму - УНІАН)».

При цьому Кубів наголосив, що фінансування додаткової закупівлі газу також обговорювалося і воно забезпечене. «Питання буде врегульоване в бюджеті цього року. Також у нас було і донорство - це сума близько 10 млрд грн, крім того у нас є резервні фонди. Все буде збалансовано, газ буде закуплено. Обсяги визначені мінімум - тепла зима, максимум - холодна зима. Цифра, яка обговорювалася сьогодні - 17 млрд кубометрів газу. Доручення найближчим часом буде оформлено. І ми розраховуємо на холодну зиму. Газ, якщо залишиться, буде використано наступного року».

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу на поточний момент становлять 12,255 млрд куб. м.