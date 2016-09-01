В Україні відсьогодні подорожчала електроенергія

В Україні з 1 вересня 2016 року піднялися тарифи на електричну енергію для населення на 25-30% відповідно до прийнятого раніше плану підвищення тарифів Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Згідно з цим планом, з 1 вересня тарифи на електричну енергію для населення зросли до 71,4 коп/кВт-год за споживання до 100 кВт-год на місяць, до 1,29 грн/кВт-год (від 100 до 600 кВт-год), а при рівні споживання більш ніж 600 кВт-год тариф становитиме 1,638 грн/кВт-ч.

Також комісія встановила тариф на електроенергію для багатодітних сімей, сімей із прийомними дітьми, дитячих будинків і гуртожитків (незалежно від обсягу споживання електроенергії) на рівні 0,714 грн/кВт-ч.

Для релігійних організацій, дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», а також міського електричного транспорту тариф становитиме 1,29 грн/кВт-ч.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року НКРЕКП затвердила дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення. Згідно з цим графіком тарифи були поетапно підняті з 1 квітня та 1 вересня 2015 року в середньому на 45,2% і 23% відповідно.

З 1 березня 2016 року НКРЕКП підвищила тариф на електроенергію для населення до 57 коп. за кВт-год за споживання до 100 кВт-ч.

Наступне підвищення тарифів для населення відбудеться з 1 березня 2017 року - до рівня 90 коп/кВт-год за споживання до 100 кВт-год на місяць і 1,68 грн/кВт-год за споживання понад 100 кВт-год на місяць.