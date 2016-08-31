Опубліковано графік відключення електроенергії в Харкові у вересні

«Харківобленерго» опублікувала графік відключення електроенергії в районах міста у вересні.

Споживачі будуть відключатися в денний час доби, з 9:00 до 16:00. Незручності пов'язані з плановими капітальними ремонтами повітряних ліній електропередачі. Основ'янський район (телефон для довідок: 52-50-56) 2, 5-8 вересня – вул. Борисоглібська 1-27, 2-34, вул. Жовтнева 209-245, 134-158, в-зд Семафорний 1-9, 2-4, пер. Семафорний 3-23, 2-30, вул. Вешенської 1-27, 2-26, вул. Руднєва 1-15, 2-28, вул. Мічуріна 2-44, 1-53, вул. Стародубська 4-36, 9, вул. Маршака 30-48, 41-51 9, 12 вересня – вул. Червоної зірки 1-17, 2-16/59, вул. Вокзальна 41-59/16, пер. Волинський 1-15/5, 2-8, вул. Хорольська 1-13, 6-18 13 вересня – вул. Анапська 5-31, 4-24, вул. Самаркандська 45-61, 50-66, вул. Тяньшанська 3-21, 2-26, пр-кт 50 років СРСР 101-145 14-15 вересня – вул. Железноводська 4-14, пер. Біологічний 1-31, 4-22/1, вул. Олейниковська 2-10 16, 19-23, 26-30 вересня – вул. Зелена 89-117, 60-62, 1-85, 2-50, вул. Заводська 87-123, 94/32-128, вул. Хорольська 15-21а, 20-30, 29-59, 32/101-68, пр-кт Гагаріна 254-264, 244-252, вул. Чайкіної Л. 1/40-35, 2-36, 34-38, вул. Достоєвського 74-88, 89-99, 7-53, 2-10, вул. Грозненській 25-29, 3-5, 4-6, вул. Волинська 15а-19, 14-52, вул. Ст. Коновалова 81-119, 72-110, вул. Ильменская 5-37, 2-38, вул. Одеська 56-108, вул. Валдайська 42-54, вул. Заводська 43-83, 46-92, вул. Харківська 47-57, 64-78, вул. Жихорская 43-65, пер. Кривомазова 3-7, 4-10. Слобідський район (телефон для довідок: 52-50-56) 1 вересня – пер. Забайкальський 2-12, вул. Анадырская 1-21, 14, вул. Ньютона 7, 7а, 7б, 11, 13, вул. Фонвізіна 11, 13. Київський район (телефон для довідок: 739-94-40) 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 вересня – вул. Квітуча вул. Квітуча, в-зд Квитучий, вул. Б. Ромашова, пер. Островський, вул. К. Кірка 3-47, вул. Потапенко, вул. П. Мирного; вул. Вологодської 1-27, вул. Луганська, вул. Курська, вул. Сагайдачного, вул. Шевченка 265-297; вул. Проспектная, вул. Минераловодская, вул. Якіра 97-113, вул. Приходьковская, вул. Высочинская, вул. Шаляпіна 1-11, вул. Фурманова, вул. Поєднана, вул. А. Ульянова 2-6; в-зд С. Челюскіна, вул. С. Челюскіна 1-39, 2-36; вул. Річкова, вул. Кіровська, вул. Пушкіна, пер. 1 Басейний, вул. П. Комуни 25-73, 34-50; пер. Червонопрапорний. Московський район (телефон для довідок: 62-00-14) 1-2, 5-9, 12-16 вересня – вул. Франківська, пл. Фейєрбаха, пер. Поштова, вул. Примеровская, пер. Куйбишева, вул. Куйбишева, пер. Ладозький, пер. Санжаревський, вул. Сомовская, вул. Коперника, вул. Брюсова, пер. Франківський, пер. Жовтневий, вул. Ново-Набережна. 19-23, 26-28 вересня – Внутрішньоквартальна мережа "Велозавод" (вул. М. Батицького ж/д № 43; 45; пер. Автострадный ж/д №10; вул. Халтуріна ж/д № 50а) Шевченківський район (телефон для довідок: 343-42-11) 1-2, 5-9 вересня – вул. Дербентська, вул. Місцева, в-зд 1, 2, 3 Петровські, вул. Нагорна, вул. Залеська, пер. Фанинский 12-16, 19-23 вересня – вул. Мінська 51-63, 52-74, вул. Саржинская, вул. Рязанська, вул. Червоного Льотчика, вул. Кримська, вул. Новгородська, 45-55, 62-68, вул. Ляпунова 41, 43, 45, вул. Авіаційна 43-53, 30-38, вул. Бакуліна 38, 42 26-30 вересня – вул. Котельниковская, вул. Зв'язку, вул. Цезаря Кюї, вул. Аграрна, вул. Тобольська, вул. Казахстанська, пер. Товариський, вул. Товариська Індустріальний район (телефон для довідок: 94-58-80) 12-16 вересня – вул., пр-зд, пер., в-зд Пономаренковские, б-р, пр-зд Ів. Каркача, вул. Мохначанская, вул. Плиткова, вул. Молодіжна, вул. Станкова, 3, 4 в-зд Станкові, пер. Станковий, вул. Луї Пастера, 3, 5, 6 пр-зд Зеленодольские, вул. Генерала Манагарова 19-21 вересня – пер. Роганський, вул. Роганська, тупик Роганський, б-р Ів. Каркача Немишлянський район (телефон для довідок: 94-58-80) 26-27 вересня – 1, 2, 3 пер. Дружби, вул. Червона Поляна, вул. Краснопольська, вул. Дружби Холодногірський район (телефон для довідок: 372-14-63) 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 вересня – в-зд Куряжанский, вул. Алуштинська 1-10, 15-22, пер. Бажова, вул. Куряжанская 2-8, 8-21, вул. Барикадна 51, 61, 63, 88, пер. Куряжанский (гаражі), вул. Афанасієвський 152-162, 164-204 Ново-Баварський район (телефон для довідок: 372-14-63) 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 вересня – вул. Каширськая, вул. Сахновщанская, вул. Бабушкіна, пер. Карповський 1-11, вул. Карповська 18-34; вул. Кисляк Марії 4-28, вул. Бондаренко, вул. Крилова 122-136; вул. Кисляк Марії 34-154, вул. Чаадаєва, пер. Чаадаєва; вул. Кисляк Марії 160-196, пер. Горянський, вул. Руденко 14-38; вул. Щорса, вул. Лінійна, пер. Отто Шмідта, вул. Свірська, вул. Володарського 65-81 (непарне число), вул. Григоровська 88-98, вул. Планова 2-24 (чет); вул. Лютовская 1-5, 25-75, вул. Арсенальна 14-30, вул. Акад. Богомольця 50-62, вул. Горобинова, вул. Орача, вул. Сухаревская, вул. Службова 24-86, вул. Светлановская 45-53, вул. Кривомазовская 39-69.

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