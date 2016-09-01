На ринку нафти ціни зростають на тлі слабкого долара і новин із США

На світових торгах у четвер, 1 вересня, ціни на нафту ростуть на тлі слабкого долара після падіння приблизно на 3% напередодні, а також з урахуванням публікації даних про збільшення запасів нафти в США, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,51%, до $44,93 за барель, ф'ючерси на нафту Brent - на 0,47%, до $47,11 за барель.

Читайте такожОбсяги відкритих родовищ нафти впали до мінімуму за 70 років"Ослаблий долар сьогодні забезпечує підтримку цінам на нафту. Напрямок динаміки нафтових цін регулюється пропозицією і силою долара", - сказав Джонатан Барратт, що відповідає за інвестиції в Ayers Alliance в Сіднеї.

Така динаміка послідувала за виходом даних про запаси нафти в США, які зросли за минулий тиждень на 2,28 мільйона барелів - до 525,9 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA). Аналітики очікували, що запаси нафти виростуть на 0,92 мільйона барелів.

Несподіване зростання виробничого сектора Китаю також підтримало ціни на нафту - офіційні дані, що вийшли в четвер, показали зростання виробничої активності в серпні.