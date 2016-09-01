"Одеса-Броди" повністю готовий до транзиту нафти з Азербайджану - "Укртранснафта"

Державна компанія-оператор нафтотранспортної інфраструктури «Укртранснафта» заявляє про технологічну готовність нафтопроводу «Одеса-Броди», нафтоналивної естакади на станції «Броди» і нафтового терміналу в порту «Южний» для початку транзиту нафти через територію України з Азербайджану до країн Центральної Європи, приміром, Чехії, Угорщини та Словаччини. Про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запит УНІАН.

Читайте такожМінінфраструктури схвалило 75% знижку на заходження в порт "Южний" танкерів з нафтою для транзиту

«Відповідна інфраструктура компанії технічно готова до організації транспортування азербайджанської нафти...Магістральний нафтопровід «Одеса-Броди» заповнений технологічною нафтою сорту Azeri Light (експортний сорт легкої нафти Азербайджану – УНІАН) і готовий забезпечити поставку нафти до станції «Броди», - йдеться в повідомленні.

Також у компанії зазначили, що залізнична естакада в «Бродах» перебуває в належному технологічному стані й готова для перевалки нафти з трубопроводу залізничні цистерни або навпаки.

«Наразі «Укртранснафта» перебуває в інтенсивному переговорному процесі з азербайджанською стороною та іншими зацікавленими сторонами з організації нових маршрутів транспортування азербайджанської нафти європейським споживачам через територію України», - також зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укртранснафта» за січень-червень 2016 року скоротила обсяг нафти, що транспортується, на 17% - до 7,2 млн тонн. Для стабілізації або збільшення прокачування нафти керівництво Міненерговугілля і президент України Петро Порошенко вели переговори з Іраном і Азербайджаном, щоб розглянути можливість транзиту нафти цих країн-експортерів, використовуючи український нафтопровід «Одеса-Броди».

14 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна зацікавлена у відновленні роботи українського нафтопроводу «Одеса – Броди», як одного зі шляхів постачання каспійської нафти на європейський ринок.

2 серпня міністр нафти Ірану Біджана Зангане сказав, що Іран вивчить рентабельність транзиту своєї нафти через територію України до Чехії та Словаччини.

До початку переговорів з Іраном, 27 червня Міненерговугілля схвалив техніко-економічне обґрунтування проекту загальною вартістю 177,9 млн грн із будівництва резервуара для зберігання нафти, який буде розташовано на станції «Броди» нафтопроводу «Одеса-Броди».

4 серпня Насалик заявив, що Іран готовий транспортувати свою нафту до країн Європи через територію України, використовуючи потужності нафтопроводу «Одеса-Броди», що простоюють.

Довідка УНІАН. Пропускна здатність магістрального нафтопроводу «Одеса - Броди» становить 14,5 млн тонн нафти на рік. Цей трубопровід інтегрований з морським нафтовим терміналом «Південний» в порту «Южний» Одеської обл., що дозволяє забезпечити прийом нафти з акваторії Чорного моря з подальшим її транспортуванням трубопровідним транспортом.

Потужність терміналу «Южний» також становить 14,5 млн тонн нафти на рік, ємність резервуарного парку терміналу становить 200 тис. куб. м, що в повній мірі дозволяє забезпечити належний технологічний режим перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Одеса - Броди».