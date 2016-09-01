Енергохолдинг Ахметова скоротив збиток більш ніж у 12 разів – до 612 мільйонів

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, контрольований бізнесменом Рінатом Ахметовим, у другому кварталі поточного року скоротив чистий збиток у 12,4 рази в порівнянні з першим кварталом - до 612 млн грн.

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Про це йдеться в попередньому звіті компанії.

Згідно зі звітом, ДТЕК в квітні-червні скоротив виручку на 20% у порівнянні з показником січня-березня – до 25,317 млрд грн.

EBITDA (збиток до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) компанії у другому кварталі становила 1,231 млрд гривень, проти 2,176 млрд гривень у першому кварталі.

Рентабельність EBITDA у квітні-червні становила 4,9%, тоді як за підсумками січня-березня вона перебувала на рівні 6,9%.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК у першому півріччі 2016 року скоротив виробництво електроенергії на 7% - до 17,9 млрд кВт-год порівняно з 19,2 млрд кВт-год за аналогічний період 2015 року. Видобуток вугілля компанією за перше півріччя 2016 року знизився на 0,8% - до 13,9 млн тонн з 14 млн тонн у першому півріччі 2015 року.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» Ріната Ахметова.

Холдинг ДТЕК у 2015 році збільшив чистий збиток в порівнянні з 2014 роком майже в два рази – до 37,4 млрд грн з 19,6 млрд грн.