Російська нафта Urals з початку року подешевшала майже в 1,5 рази - до $39,3б за барель

Середня ціна нафти марки Urals, основний товар російського експорту, за підсумками січня - серпня 2016 року знизилася в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року більш ніж на $16, до $39,36 за барель, передає ТАСС з посиланням на матеріали Мінфіну РФ.

Так, у січні - серпні 2015 року середня ціна на нафту Urals, за даними відомства, становила $55,43 за барель.

При цьому в серпні 2016 року нафта цієї марки коштувала в середньому $43,9 за барель, що на 3,8% нижче, ніж у відповідному місяці 2015 року ($45,63 за барель).

Читайте такожУряд Росії погіршив прогноз падіння ВВП країни на найближчі три рокиЯк повідомляв УНІАН, середня ціна на нафту марки Urals в січні-лютому 2016 року знизилася на 42,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 29,69 долара за барель. У січні-лютому 2015 року середня ціна нафти Urals становила 51,81 долара за барель.

На світових торгах у четвер, 1 вересня, ціни на нафту підвищилися на тлі слабкого долара після падіння приблизно на 3% напередодні. Так, з початку торгів ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,51%, до $44,93 за барель, ф'ючерси на нафту Brent - на 0,47%, до $47,11 за барель.