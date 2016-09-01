"Нафтогаз" шукає підрядника для буріння трьох свердловин у Полтавській області

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» оголосив про проведення відкритих торгів на закупівлю послуги з буріння трьох свердловин для пошуку і видобутку нафти і газу на родовищі академіка Шпака в Полтавській області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«Нафтогаз України» запрошує компанії взяти участь у відкритих торгах на закупівлю робіт з буріння свердловин №120,111,116 на родовищі академіка Шпака Будищансько-Чутівської ліцензійної ділянки, Полтавської області», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, очікувана вартість таких робіт становить 215 млн грн, а термін виконання намічено до кінця 2017 року.

«Учасники торгів повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зокрема: мати обладнання та матеріально-технічну базу, працівників з відповідною кваліфікацією і документально підтверджений досвід виконання аналогічного договору з буріння похило-спрямованих свердловин на нафту і газ завглибшки не менш як 3000 метрів», - також повідомила прес-служба, уточнивши, що всі документи мають бути подані до 17:00 3 жовтня 2016 року.

Згідно з повідомленням, компанія-претендент повинна буде провести відведення земельної ділянки під будівництво свердловин, побудувати майданчик під бурову установку, здійснити промислово-геофізичні дослідження і цементування, а також пробурити пошукові свердловини.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Нафтогаз» зазнав збитків у розмірі 25 млрд грн, а за перше півріччя 2016 року компанія отримала 20 млрд грн чистого прибутку.

У листопаді 2015 року голова компанії Андрій Коболєв заявляв, що Україна володіє достатніми можливостями для того, щоб уже через п'ять років стати незалежною від імпорту газу.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перебуває в стадії реорганізації органів управління. Кабінет міністрів 7 грудня 2015 року в рамках проведення реформи управління «Нафтогаз України» ухвалив новий статут компанії і передав 100% акцій холдингу, що належать державі, в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. До складу холдингу входять такі компанії, як найбільша газовидобувна компанія «Укргазвидобування», а також «Укртрансгаз», «Укртранснафта». Також група «Нафтогаз» володіє пакетом акцій інших компаній, наприклад, «Укрнафта», «Укртатнафта».