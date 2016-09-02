Ціни на нафту відновили зростання після падіння напередодні

Світові ціни на нафту в п'ятницю демонструють позитивну динаміку в рамках корекційного зростання після зниження більш ніж на 3% днем раніше на побоюваннях про збільшення надлишку пропозиції на ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:26 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,55% - до 45,70 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,53% - до 43,39 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в середу міністерство енергетики США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 26 серпня, збільшилися на 2,3 мільйона барелів - до 525,9 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання лише на 0,921 мільйона барелів.

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"Дані повернули увагу інвесторів до проблеми хронічного надлишку пропозиції на ринку нафти. На цьому тлі в четвер вартість нафти марки Brent вперше з 12 серпня опустилася нижче 46 доларів за барель, ціна нафти марки WTI сягнула позначки в 43 долари за барель - мінімуму з 11 серпня", - підкреслює видання.

Крім того, активність інвесторів на ринках в п'ятницю знижена через очікування публікації даних по ринку праці в США за серпень, яка буде пізніше. Сильні показники звіту можуть збільшити ймовірність підвищення базової процентної ставки ФРС США у вересні-грудні. Це призведе до зміцнення долара, що негативно відіб'ється на вартості сировинних товарів, які торгуються в американській валюті.