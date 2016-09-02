Україна була і залишається надійним транзитером палива - Гройсман

Україна була і залишається надійним транзитером палива, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шевчовичем.

"Хочу запевнити, що Україна залишається надійним транзитером палива", - сказав Гройсман.

Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України 2015 року збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів; 2014 року знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

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За даними оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз", транзит газу через українську газотранспортну систему за січень-травень 2016 року зріс на 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 31,4 мільярда кубометрів.

Транзит газу через територію України в Європейський Союз, Молдову і Туреччину в першій половині травня 2016 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 17% - до 3,2 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.