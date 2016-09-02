Київ і Брюссель "максимально близькі" до підписання меморандуму про співпрацю в енергетиці - Єврокомісія

Про це заявив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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За його словами, Київ і Брюссель готові найближчим часом підписати двосторонній Меморандум про співробітництво в енергетичній сфері, оскільки сторони "максимально близькі" до узгодження всіх положень документа.

«Дуже важливо розуміти чіткі напрями розвитку енергетичного ринку України. І я хочу запевнити, що за Меморандумом (про співробітництво - УНІАН) ми дуже близькі до узгодження позицій. Ми зробимо все можливе, щоб швидко підписати цей документ, - сказав Шефчович. - У цьому контексті я хотів би відзначити вже зроблені кроки уряду в частині розподілу функцій НАК «Нафтогаз України» і встановлення ринкових цін на газ».

У свою чергу прем'єр Гройсман зазначив, що до кінця вересня уряд представить розроблену спільно з європейськими партнерами Енергетичну стратегію України, а до кінця року підпише Меморандум про співробітництво в енергетичній сфері. «Думаю, що до кінця року ми його (Меморандум - УНІАН) підпишемо», - сказав Гройсман.

Довідка УНІАН. У своїй енергетичній політиці Україна дотримується принципів так званого Третього енергетичного пакету Європейського енергетичного співтовариства, до якого Київ приєднався в 2010 році. Ключовим зобов'язанням за Третім енергопакетом є розподіл функцій роботи НАК «Нафтогаз України», яка на поточний момент об'єднує і видобуток газу, і потужності з його транспортування і доставки споживачам.