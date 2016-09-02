Україна з початку року збільшила транзит російського газу на 19%

Україна в січні-серпні збільшила транзит російського газу через свою газотранспортну систему на 19% порівняно з аналогічним періодом 2015 року – до 50,2 мільярда кубометрів з 42,3 мільярда кубометрів.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії "Укртрансгаз" - оператора вітчизняної ГТС.

Зокрема, в серпні транзит по території України склав 6,949 мільярда кубометрів, що на 3,1% більше показників аналогічного періоду минулого року.

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"Збільшення місячних обсягів транспортування пов'язано з 8-денною зупинкою системи газопроводів "Північний потік", яка почалася 9 серпня і закінчилася 18 серпня", - уточнили в "Укртрансгазі".

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України за 2014 рік знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, за 2015 рік - збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.