За 3-4 роки Україна може стати "досить енергонезалежною державою" - Гройсман

Україна може через 3-4 роки досягти достатнього рівня енергонезалежності та раціонального споживання ресурсів.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході спільного брифінгу з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

"Через 3-4 роки ми можемо стати досить енергонезалежною державою. Українські надра і газ будуть працювати на українську економіку. Ми можемо стати державою високої енергоефективності. Це означає, що ми будемо конкурентними, із сильною економікою", - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр знову підкреслив, що Україна в найближчому майбутньому має всі можливості перетворитися з імпортера енергоресурсів в їх експортера.

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Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що уряд має намір відроджувати і нарощувати власний видобуток газу з тим, щоб спрямовувати свій ресурс, насамперед, на потреби населення і, якщо дозволить ситуація, експортувати частину палива, отримуючи за нього валютну виручку.

Кабінет міністрів України, як і планував, з 1 травня поточного року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У свою чергу, глава уряду Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить усунути всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.