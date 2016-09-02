Україна з початку року скоротила імпорт газу в 2,4 раза

Україна в січні-серпні поточного року скоротила імпорт газу в 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,8 млрд куб. м.

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Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

При цьому повідомляється, що з початку року в підземні сховища було закачано близько 4,1 млрд кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, в 2015 році Україна імпортувала 16,4 млрд куб. м газу, що на 15,8% менше, ніж у 2014 році.