"Газпром" звинуватили у порушенні правил транзиту газу до ЄС

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" продовжує постачати газ для транзиту в ЄС з недотриманням контрактного тиску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє держкомпанія "Укртрансгаз" відзначаючи, що "Газпром" почав постачати газ з порушенням контрактного тиску в середині серпня. Зокрема, 11 серпня тиск на російську прикордонну газовимірювальній станції Суджа склало 59 атмосфер при контрактних 60 атм.

"Така тенденція триває до сьогоднішнього дня, включаючи ГІС (газовимірювальна станція – УНІАН) Писарівка, на якій з серпня також зафіксовано недотримання контрактного тиску. Факт - 63,2 атм. при плановому - 70 атм.", - підкреслили в компанії.

У повідомленні наголошується, що, незважаючи на це, "Укртрансгаз" суворо дотримується правил функціонування оператора ГТС - отримані на східному кордоні обсяги газу відпускаються європейським споживачам на західному кордоні з мінімально допустимим показником ОВА (балансувальний газ), який станом на 1 вересня складає "-" 1,1 мільйона кубометрів.

"Станом на сьогоднішній день добовий режим транспортування природного газу для європейських споживачів становить 187 мільйонів кубометрів, при цьому тиск на прикордонних ГВС Суджа і Писарівка (знаходяться на території РФ), за якою транзитний газ надходить в українську газотранспортну систему, нижче контрактних, а саме 57,7 і 63,6 атмосфер відповідно", - повідомили в "Укртрансгазі".

У компанії також розповіли, що минулого тижня на транзитному газопроводі балканського напрямку при плановому огляді було виявлено тріщину, роботи по її ліквідації були успішно закінчені сьогодні.

При проведенні ремонту було знижено тиск, і, відповідно, режим транспортування газу через ГВС "Орловка" споживачам балканського напрямку скоротився вдвічі - з 40 до 18 мільйонів кубометрів на добу.

"За інформацією Центрального диспетчерського департаменту, починаючи з 8:00 ранку 3 вересня 2016 року потік газу через ГВС "Орловка" в балканському напрямку буде йти без обмежень тиску та згідно з поданими заявками", - підкреслили в держкомпанії.

Читайте такожРосія на чверть скоротила транзит газу через Україну після завершення ремонту "Північного потоку"

Як повідомляв УНІАН, раніше держхолдинг "Нафтогаз України" заявляв, що часті порушення "Газпромом" умов контракту щодо забезпечення тиску газу в українській ГТС підривають стабільний транзит газу в країни Європейського Союзу.

"Нафтогаз" передбачає, що "Газпром" не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні через незадовільний стан частини російської газотранспортної інфраструктури.

При цьому в компанії запевнили, що Україна готова й надалі сумлінно виконувати свої зобов'язання з транзиту газу в ЄС на умовах, визначених чинним контрактом.

Наприкінці липня "Нафтогаз" звернувся до Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного співтовариства з проханням розглянути питання про створення моніторингової місії для перевірки фактів значних перепадів тиску в російській газотранспортній системі на вході в газотранспортну систему України.