Гройсман розраховує отримати кредит СБ в $500 мільйонів на закупівлю газу до кінця вересня

Україна розраховує одержати кредит від Світового банку в обсягу 500 млн дол. на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону вже до кінця вересня, оскільки перешкод для отримання коштів немає.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Як ви знаєте, у нас є лінія 500 млн дол. зі Світовим банком. Зараз ми об'єднуємо зусилля, щоб до кінця вересня виконати всі юридичні умови й процедури і отримати можливість користуватися коштами», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, переговори щодо надання Україні кредиту від Світового банку на закупівлю газу відбулися влітку. Проте виділення коштів прив'язане до результативності переговорів України з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом щодо продовження кредитування української економіки з боку Фонду. Як очікується, МВФ розгляне українське питання у другій половині вересня.