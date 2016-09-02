Україна з початку року скоротила споживання газу майже на 18%

Україна в січні-серпні поточного року скоротила споживання газу на 17,6% - до 18 мільярдів кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

При цьому повідомляється, що за 8 місяців видобуток газу в Україні зріс майже на 4% - до 13,4 мільярда кубометрів.

Також в "Укртрансгазі" повідомили, що в серпні в країні було видобуто 1,7 мільярда кубометрів газу, що відповідає показникам видобутку в аналогічному місяці минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року Україна скоротила споживання газу на 20,6% - до 33,7 мільярда кубометрів.

2 вересня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна може через 3-4 роки досягти достатнього рівня енергонезалежності та раціонального споживання ресурсів.

Раніше Гройсман зазначив, що уряд має намір відроджувати і нарощувати власний видобуток газу з тим, щоб спрямовувати свій ресурс в першу чергу на потреби населення і, якщо дозволить ситуація, експортувати частину палива, отримуючи за нього валютну виручку.