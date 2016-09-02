Єврокомісія не виключає підписання нового "зимового пакета" про постачання газу

Європейська комісія допускає, що в осінньо-зимовий період Україна і Євросоюз знову вдадуться до практики використання так званого «зимового пакету», або тристороннього протоколу організації поставок газу до України за участю російської сторони.

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Як наголосив віце-президент ЄК Марош Шефчович, така форма відносин виправдала себе і є ефективною.

«Ми вже підтвердили корисність тристороннього протоколу, в якому визначалися всі чутливі питання і гарантії фінансової сторони. Ми сподіваємося, що підписати такий протокол можна буде знову. Я готовий працювати в цьому напрямку. Я вже звернувся до російської сторони, щоб провести переговори, готовий поїхати до Москви. Ми не визначилися з датою (переговорів – УНІАН) і працюємо над програмою візиту. Але зі свого боку я готовий забезпечити посередництво, щоб ми могли гарантувати безпечні поставки газу для громадян України та забезпечити транзит», – сказав Шефчович.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також наголосив, що Україна готова провести переговори щодо «зимового пакету», однак підпише документ на своїх умовах.

Україна вперше застосувала практику підписання тристоронніх протоколів про поставки газу в 2014 році у зв'язку з відмовою виконувати умови контракту на поставку палива від 2009 року і оскарженням умов цього контракту в Арбітражному суді Стокгольма. Особливістю цього протоколу є те, що він підписується трьома сторонами - Україною, Росією і Європейською комісією. У документі обумовлюються терміни, обсяги поставок газу, а також його ціна на весь період дії документа. Виходячи з усталеної практики, дія протоколу обмежується закінченням опалювального сезону - 31 березня.