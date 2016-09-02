Єврокомісія перевіряє факти порушення "Газпромом" правил транзиту до ЄС

Європейська комісія готова всебічно проаналізувати факти зниження російськими постачальниками тиску газу, що йде з Росії у напрямку Європи по українській трубі. Про це сказав віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

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«Свого часу Україна зверталася до Єврокомісії з проханням направити моніторингову місію для оцінки ситуації. Місія була в Україні і зібрала інформацію, щоб встановити проблеми. Відповідно до домовленостей, наступним кроком буде звернення до російської сторони і оцінка ситуації з їх території входження (в газотранспортну систему - УНІАН)», - сказав Шефчович.

Раніше державна компанія «Укртрансгаз» заявила, що російський газовий монополіст компанія «Газпром» кілька тижнів постачає газ для транзиту до ЄС з недотриманням контрактного тиску на кордоні з Україною. Зокрема, за даними «Укртрансгазу», добовий режим транспортування природного газу для європейських споживачів становить 187 млн куб. м, при цьому тиск на прикордонних ГВС (газовимірювальних станціях) Суджа і Писарівка (обидві розміщені на території РФ), якими транзитний газ надходить в українську газотранспортну систему, нижчий за контрактні, а саме - 57,7 і 63,6 атмосфер відповідно. Контрактний тиск у пункті Суджа - контрактних 60 атм., у пункті Писарівка - 70 атм.

У держхолдингу «Нафтогаз України» заявляли, що часті порушення «Газпромом» умов контракту щодо забезпечення тиску газу в українській ГТС підривають стабільний транзит газу до країн Європейського Союзу.