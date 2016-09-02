Найбільша в Україні газовидобувна компанія почала виробляти бензин стандарту Євро-5

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування» почала виробляти бензин стандарту Євро-5, на Шебелинському заводі з переробки газового конденсату і нафти (Харківська обл.), що входить до її складу.

Читайте такожГройсман про підвищення цін на бензин: результат розслідування буде тільки через 4-6 місяців

Згідно з повідомленням «Укргазвидобування», під час виконання проектів із модернізації завод почав виробництво бензину А-95, який відповідає європейському стандарту екологічності Євро-5.

Відповідність стандарту Євро-5 і вимогам ДСТУ підтверджено відповідними сертифікатами. Крім того, повідомляється, що протокол випробувань незалежного акредитованого випробувального центру «Інспекторат Україна» свідчить, що вміст сірки в шебелинському бензині А-95 стандарту Євро-5 становить 6,4 мг/кг (допустима норма для цього стандарту – 10 мг/кг).

«Перша партія бензину А-95 стандарту Євро-5 виробництва Шебелинського заводу буде запропонована до продажу на найближчі торги, які відбудуться 6 вересня 2016 року на електронному майданчику «Української енергетичної біржі», - повідомили в компанії.

У повідомленні відзначається, що перехід на стандарт Євро-5 став черговим кроком на шляху до підвищення якості всієї продукції, виробленої Шебелинським заводом та іншими переробними підприємствами компанії.

У прес-службі також нагадали, що в квітні цього року компанія «Укргазвидобування» розпочала виробництво бензинів стандарту Євро-4 і задекларувала перехід на стандарт Євро-5 до кінця цього року.

За словами директора з комерційних питань компанії Сергія Федоренка, до кінця цього року модернізація технологічного процесу дозволить привести якісні показники всієї продукції у відповідність до високих екологічних стандартів.

У найближчих планах компанії – повний перехід на випуск дизпального стандарту Євро-4 і випуск бензину А-92 стандарту Євро-5.

Голова держкомпанії «Нафтогаз України» (в її структуру входить «Укргазвидобування») Андрій Коболєв, коментуючи запровадження більш якісного виробництва в соцмережі Facebook, написав, що з новим менеджментом «Укргазвидобування» модернізація обійшлася у кілька десятків разів дешевше, ніж планувало витратити на це попереднє керівництво компанії.

«Пам'ятаю жахливу історію, яку розповідали мені представники "найчеснішого і найефективнішого менеджменту УГВ" про те, що УГВ не зможе досягти навіть Євро-4, якщо не вкласти багато сотень мільйонів євро в модернізацію», - написав Коболєв.

За його словами, бюджет модернізації Шебелинського заводу становить 4 млн євро, тоді як попередній менеджмент «Укргазвидобування» планував витратити на модернізацію 200 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, Шебелинський завод із переробки газового конденсату і нафти за 7 місяців 2016 року збільшив обсяг переробки сировини на 9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 291,9 тис. тонн. За цей період підприємство наростило виробництво дизпального на 20,5% - до 75,8 тис. тонн, мазуту - на 2,9%, до 31,8 тис. тонн, але при цьому знизило випуск бензинів на 13,2% - до 96,9 тис. тонн.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсягу видобутку вуглеводнів в країні становить 70%.

Шебелинський ГПЗ – завод із переробки газового конденсату і нафти з подальшим виробництвом нафтопродуктів (бензинів, дизельного пального, скрапленого газу тощо). У квітні компанія «Укргазвидобування» завершила ремонт технологічних установок заводу і налагодила випуск бензинів екологічного класу Євро-4.