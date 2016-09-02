Гройсман про запаси газу на зиму: шукаємо оптимальну цифру між 14,5 і 17 мільярдами кубів

Уряд вважає правильним рішення підвищити запаси газу орієнтовно до 17 млрд кубометрів з запланованих раніше 14,5 млрд кубометрів і пояснює його необхідністю 100-відсоткового забезпечення паливом українських споживачів, а також гарантування транзиту газу європейським споживачам.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

«Ми вважаємо, що підвищення стратегічних запасів газу до 17 млрд кубометрів – це правильний крок. Ми дивимося, як знайти оптимальну цифру між 14,5 і 17 млрд кубометрів, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Для мене важливо, щоб осінньо-зимовий період з точки зору тепла для українців пройшов нормально. Наше завдання – не помилитися в розрахунках», – сказав глава уряду.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів повідомив, що Кабінет міністрів розглядає можливість збільшення запасів газу для проходження опалювального сезону 2016-2017 років до 17 млрд кубометрів, причому цей показник був розрахований з фактичних цифр споживання палива у відносно холодні зими. При цьому Кубів наголосив, що фінансування додаткової закупівлі газу також обговорювалося і забезпечене.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу на поточний момент складають 12,255 млрд куб. м.