Хмельницька АЕС підключила до мережі перший енергоблок

Хмельницька АЕС, що входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», 5 вересня підключила до мережі енергоблок №1 після проведення середнього планового ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«5 вересня 2016 року о 04:18 енергоблок №1 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту. В даний час енергоблок №1 працює на потужності 639 МВт», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 966 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 23,2 млн кВт-год електроенергії, з початку місяця 92,75 млн кВт-год електроенергії.

Також наголошується, що радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювався, знаходиться на рівні, який відповідає нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня енергоблок №1 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі згідно з поданою заявкою через протікання теплоносія в парогенераторі.

За попередньою оцінкою, причиною стало порушення герметичності теплообмінної трубки парогенератора. За міжнародною шкалою INES дана подія класифікується рівнем «0» (поза шкалою, не впливає на безпеку).

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.