В українських сховищах вже майже 13 мільярдів кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 27 серпня по 3 вересня збільшилися на 3,5%, або на 432 млн кубометрів, - до 12,687 млрд куб. м з 12,255 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища на 3 вересня становив близько 65 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати до сховищ у цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м.

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При цьому наприкінці серпня уряд ухвалив рішення про необхідність доведення запасів газу в ПСГ до 17 млрд кубометрів. Кабмін пояснює таке рішення необхідністю 100-відсоткового забезпечення паливом українських споживачів, а також гарантування транзиту газу європейським споживачам.

Першу половину липня Україна імпортувала за словацьким маршрутом близько 0,5 млн куб. м/добу і близько 0,4 млн кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацьким і угорським маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Держхолдинг "Нафтогаз України" планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також з допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.