Колишній член НКРЕКП через суд добиватиметься скасування скандальної формули "Роттердам плюс"

Експерт з енергетичних питань, а також колишній член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Андрій Герус подав в суд позов про визнання незаконною та скасування постанови НКРЕКП, яким було впроваджено формулу ціноутворення на вугілля для потреб енергетики, відому як "Роттердам плюс доставка".

Про це експерт написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В п'ятницю (2 вересня 2016 року – УНІАН) подав позов у Київський окружний адміністративний суд про скасування Постанови НКРЕКП від 03.03.2016 року, відомого в народі як "Роттердам плюс", – йдеться в повідомленні.

На думку Геруса, Нацкомісія ніяк не реагує на публічну експертну критику, а також досі не надала повного розрахунку ціни вугілля та електроенергії за новою формулою.

"Роттердам плюс" не дав обіцяного ефекту щодо незалежності та гарантованості в постачанні вугілля. Запаси вугілля на кінець серпня на 40-45% нижче, ніж рік тому, коли ніякого "Роттердам плюс" не було. Тобто "Роттердам плюс" введено виключно для додаткової вигоди ("додаткових чайових") деяким виробникам електроенергії", – вважає Герус.

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Також експерт зазначає, що українське вугілля не можна вважати аналогічним товаром того вугілля, яке торгується в Роттердамі, оскільки в українському паливі вміст сірки становить 2-2,8%, а в іноземному – 1%.

"Методологія не враховує, що вугілля марок "А" (антрацит) і "Г" (газова група) – це різні вугілля з різною ціною, які не є взаємозамінними", – зазначає експерт.

За оцінками Геруса, дана методика призводить до необґрунтованого зростання тарифів на електроенергію, в основному для непобутових споживачів (бізнес-сектор та бюджетні організації), а також до збільшення значення перехресного субсидування на ринку електроенергії, коли одні споживачі платять за інших.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК 14 червня 2016 року, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка").

На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір детальніше розібратися з використанням формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля.

У відповідь на доручення Гройсмана розібратися з формулою ціни на вугілля 13 липня 2016 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що Міненерговугілля закладає в основу ціни вугілля для вітчизняних споживачів середню вартість палива на біржі в Польщі, а не в голландському Роттердамі, як пропонувалося раніше.

Андрій Герус був членом НКРЕКП з кінця серпня 2014 року до кінця червня 2015 року, тобто до пропозиції і введення формули "Роттерам плюс".