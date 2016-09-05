Україна імпортувала вугілля на $900 мільйонів, найбільше – з Росії

Україна за січень-серпень 2016 року імпортувала кам'яного вугілля і антрациту в грошовому вираженні на 902,2 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба України.

Також повідомляється, що вугілля на 594,9 мільйона доларів був імпортований з Росії, на 132,7 мільйона доларів – з США, на 49,5 мільйона доларів – з Австралії. З інших країн Україна імпортувала вугілля на 125,2 мільйона доларів.

За даними Фіскальної служби, за 8 місяців 2016 року Україна експортувала вугілля кам'яне та антрацит в Словаччину (на 18,1 мільйона доларів), Росію (7,1 мільйона доларів), Туреччини (3,8 мільйона доларів) і інші країни (2,6 мільйона доларів).

Читайте такожМіністр енергетики озвучив заходи, що дозволять не купувати вугілля із зони АТО

Як повідомляв УНІАН, Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

2015 року Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля для України були Росія, США та Казахстан.

В кінці липня Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років, згідно з яким планується накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,8 мільйона тонн вугілля (1,4 мільйона тонн вугілля антрацитної групи і 1,4 мільйона тонн вугілля газової групи) до 1 листопада 2016 року. Разом з тим запаси вугілля на складах ТЕС 5 вересня, за даними компанії "Укренерго", склали всього 950 тисяч тонн.

4 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що 20-21 серпня в один з портів України очікується прибуття корабля з 130 тисяч тонн вугілля з Південно-Африканської республіки.

25 серпня у морський торговельний порт "Южний" став під розвантаження балкер (судно для перевезення насипних вантажів) Coronis з 71,7 тисячі тонн енергетичного вугілля з ПАР, яке привезло вугілля для потреб енергокомпанії "Центренерго".