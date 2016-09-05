"Газпром" знову попросив Україну збільшити на 20% транзит газу

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" звернулася до НАК "Нафтогаз України" з проханням забезпечити на 20% більший транзит газу, йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Сьогодні, 5 вересня, ВАТ "Газпром" направило збільшену на 20% заявку на транспортування газу в Європу. Заявлений обсяг транзиту становить 282 мільйони кубометрів на добу", - повідомили в компанії.

При цьому в "Нафтогазі" уточнили, що масштаб заявки в кілька разів перевищує передбачений контрактом з російською компанією.

"Незважаючи на це, Україна виконає цю заявку в повному обсязі", - підкреслили у держхолдингу.

За доступною "Нафтогазу" інформації, раптове збільшення заявки пов'язано із зупинкою на ремонт трубопроводу OPAL, який з'єднує газопровід "Північний потік" з газотранспортною системою Німеччини і країн Центральної Європи.

Разом з тим, "Нафтогаз" в черговий раз звертає увагу на недотримання "Газпромом" тиску газу. Зокрема, на пункті з'єднання газотранспортних систем Писарівка, другому за обсягами надходження газу з РФ, тиск становить 67,4 атм., що на 2,6 атм. нижче контрактного рівня. При цьому "Газпром" забезпечив контрактний рівень тиску на пункті з'єднання Суджа.

"2014 року "Газпром" в односторонньому порядку відмовився від послуг балансування "Укртрансгазу", що регулюють відносини сторін у подібних випадках. Виконання сьогоднішньої заявки є доброю волею української сторони як сумлінного транзитера газу і надійного партнера ЄС", - зазначили в "Нафтогазі".

У компанії нагадали, що за січень-серпень поточного року через газотранспортну систему України для європейських споживачів надійшло 50,2 мільярда кубометрів природного газу, що на 19% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

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"Український "Прямий потік", залишається найбільш надійним і затребуваним маршрутом транспортування російського газу в європейському напрямку", - підсумували в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, у серпні "Газпром" звернувся в державну компанію "Укртрансгаз", яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, з проханням забезпечити збільшені обсяги транзиту газу через Україну через ремонт системи газопроводів "Північний потік".

Тоді оператор газотранспортної системи України підтвердив виконання такої заявки в межах контрактних зобов'язань, однак російська сторона не здійснила необхідних дій щодо дотримання контрактних тисків на прикордонних газовимірювальних станціях.

Раніше держхолдинг "Нафтогаз України" заявляв, що часті порушення "Газпромом" умов контракту щодо забезпечення тиску газу в українській ГТС підривають стабільний транзит газу в країни Європейського Союзу.

"Нафтогаз" передбачає, що "Газпром" не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні через незадовільний стан частини російської газотранспортної інфраструктури.

При цьому в компанії запевнили, що Україна готова і надалі сумлінно виконувати свої зобов'язання з транзиту газу в ЄС на умовах, визначених чинним контрактом.