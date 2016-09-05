Україна з початку року збільшила експорт електроенергії майже на 7%

Україна в січні-серпні 2016 року збільшила експорт електроенергії (у грошовому вираженні) порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 6,6% - до 109,5 мільйона доларів, повідомляє Державна фіскальна служба (ДФС).

За даними відомства, 75,7% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії в Угорщину. Близько 23,9% від загального обсягу експорту електроенергії довелося на Польщу і менше 0,3% – на Молдову.

У серпні Україна експортувала електроенергію в Угорщину на 10,4 мільйона доларів, у Польщі – на 678 тисяч доларів.

При цьому повідомляється, що імпорт електроенергії за підсумками 8 місяців склав 2,8 мільйона доларів, що в 20 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте такожВ Україні відсьогодні подорожчала електроенергія

Як повідомляв УНІАН, Україна за 2015 рік скоротила валютну виручку від експорту електроенергії в 3,2 рази порівняно з попереднім роком – до 150,1 мільйона доларів з 487,2 мільйона доларів.

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, викупив на річному аукціоні з експорту електроенергії 2016 року доступ до пропускної спроможності перетину потужністю України 2,125 ГВт, що становить 88% всієї потужності.

4 липня 2016 року голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк повідомив, що вважає риторичним питання про конкурентність цін на електроенергію в Україні, так як ціни в Україні для побутових споживачів нижчі, ніж у передових країнах Євросоюзу, у 10 разів, а для непобутових – в два рази.