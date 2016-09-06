Нафта дорожчає на заявах Саудівської Аравії та РФ

Світові ціни на нафту у вівторок підвищуються, продовжуючи позитивну динаміку попередньої торгової сесії, на тлі домовленостей Саудівської Аравії та Росії щодо співпраці в рамках підтримки ринку нафти, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 07:36 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,23% - до 47,74 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 1,96% - до 45,31 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У понеділок Саудівська Аравія та Росія домовилися про спільні дії для підтримки стабільності на ринку нафти на короткий період і забезпечення стійкого рівня інвестицій у довгостроковій перспективі. Відповідну заяву підписали міністри енергетики країн Олександр Новак і Халід Аль-Фалих.

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"Заява в цілому оптимістично була сприйнята ринками на тлі XV міжнародного енергетичного форуму, що має відбутися у вересні в Алжирі, в рамках якого країни ОПЕК планують провести неофіційну нараду. Очікується, що на цій зустрічі ОПЕК відновить переговори про заморожування видобутку з країнами, що входять і не входять до картелю. Однак багато інвесторів зберігають скептицизм щодо успіху цієї зустрічі", - зазначає видання.

Аль-Фалих в понеділок зазначив, що з оптимізмом налаштований на співпрацю з іншими країнами напередодні зустрічі в Алжирі. Він додав, що заморозка рівня видобутку - не єдиний спосіб боротьби з надлишком пропозиції на ринку.