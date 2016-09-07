Нафта дорожчає на фоні новин про можливе замороження видобутку

Світові ціни на нафту в середу зростають на фоні новин про готовність ряду країн-виробників нафти до можливого заморожування рівня видобутку, свідчать дані торгів.

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Станом на 08.10 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,7% - до 47,59 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,67% - до 45,13 долара за барель, повідомляє Прайм.

У вівторок голова МЗС Саудівської Аравії заявив, що королівство буде дотримуватися принципу замороження рівня видобутку нафти в разі досягнення відповідних домовленостей. При цьому, він зазначив, що досягнення угоди може перешкодити Ірану, який прагне збільшити видобуток.

Крім того, представник міністерства нафти Іраку Асем Джихад заявив у вівторок, що країна безумовно візьме участь у зустрічі ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) в Алжирі і виступає за будь-які рішення, що сприяють вирівнюванню цін на нафту. Він також зазначив, що Ірак буде приймати участь у всіх зустрічах країн-виробників

Країни ОПЕК планують провести неофіційну нараду в кулуарах XV міжнародного енергетичного форуму в Алжирі, який пройде з 26 по 28 вересня. Очікується, що на цій зустрічі ОПЕК відновить переговори про замороження рівня видобутку з країнами, що входять і не входять в картель.