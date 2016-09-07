Словаччина обіцяє сприяти Україні в реверсі максимальних обсягів газу

Словаччина готова надати Україні сприяння у реверсі максимальних об'ємів газу.

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Про це прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, що відбулась у рамках 26-го Економічного форуму у м. Криниця-Здруй 6 вересня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Ми абсолютно зацікавлені у збільшенні співробітництва, зокрема в енергетичній сфері, у транзиті газу, видобутку газу", - наголосив Гройсман.

Глава уряду окреслив головні пріоритети поглиблення співпраці зі Словаччиною, серед яких розвиток спільних інфраструктурних проектів, реформа української митниці, зокрема формування спільних баз даних, розвиток проектів щодо перетину кордону, а також залучення словацького бізнесу в Україну.

Своєю чергою Фіцо запевнив у готовності уряду Словаччини надати сприяння в реверсі максимальних об'ємів газу до України.

Також Фіцо висловив готовність надати максимальне сприяння у транспортуванні каспійської нафти через територію Словаччини та України до Чеського нафтопереробного заводу у м. Кралупи.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році, за даними «Укртрансгазу», Україна імпортувала зі Словаччини найбільші обсяги газу - 9,7 млрд куб. м, з Угорщини і Польщі - 0,5 і 0,1 млрд куб. м відповідно.