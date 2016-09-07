Система управління ГТС України повністю відповідає рівню провідних європейських компаній - "Укртрансгаз"

Система управління виробничими процесами української газотранспортної системи для надійного і ефективного надання послуг з транспортування та зберігання природного газу сертифікована за 4 міжнародним стандартам, що відповідає рівню компаній-операторів ГТС Німеччини, Франції та Словаччини.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Оператор ГТС України входить в четвірку європейських газотранспортних компаній, що впровадили та сертифікували чотири і більше системи управління виробничими процесами, які мають міжнародне визнання у всьому світі. Поряд з "Укртрансгазом", в четвірку кращих увійшли французька GRTgaz, словацька Eustream S. A. і німецька E. ON.", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, у компанії на сьогодні діють 4 стандарту - система управління якістю (ISO 9001), система екологічного управління (ISO 14001), система енергетичного менеджменту (ISO 50001), система управління безпекою праці (OHSAS 18001). Такі ж 4 стандарту дотримуються європейськими операторами ГТС (компаніями GRTgaz, Eustream S. A. E. ON.).

Згідно з повідомленням, впровадження цих стандартів підвищило ефективність використання компанією енергетичних ресурсів та знизило її витрати на виробництво.

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"Сертифікація інтегрованої системи управління... надає замовникам послуг з транспортування та зберігання природного газу незалежне, обґрунтоване підтвердження і впевненість у тому, що "Укртрансгаз" - надійний партнер, який гарантує виконання контрактних зобов'язань і забезпечує ефективність і безперебійність роботи ГТС України", - зазначила прес-служба.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується в Україну, як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".