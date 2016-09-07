Нафта дорожчає через слабкий долар

Світові ціни на нафту продовжують зростати на тлі невеликого зниження курсу долара до світових валют, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 13:52 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,23% - до 47,84 долара за барель. Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 1,25% - до 45,42 долара за барель. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижувався на 0,04%, до 94,82 пункту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що долар у легкому мінусі до світових валют на тлі скорочення ймовірності збільшення процентної ставки ФРС США на найближчому засіданні у вересні. Шанси на такий крок зараз оцінюються ринком у 24%, в той час як 5 вересня трейдери вважали, що це може статися з ймовірністю в 32%. На настрої інвесторів вплинули слабкі дані по індексу ділової активності у сфері послуг в США.

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"Разом з тим, ринок продовжує відігравати новини про те, що країни-нафтовиробники можуть прийти до угоди за рівнем видобутку. Так, у вівторок глава МЗС Саудівської Аравії заявив, що королівство буде дотримуватися принцип заморозки рівня видобутку нафти в разі досягнення відповідних домовленостей. При цьому деякі трейдери скептично розцінюють ймовірність такого сценарію", - підкреслює видання.

"Ринок починає втомлюватися від розмов і хоче побачити дії. Дії видаються малоймовірними, але все одно, домовленість про співпрацю між Росією і Саудівською Аравією є позитивним кроком", - наводить газета The Wall Street Journal слова головного аналітика в Energy Aspects Амріти Сен (Amrita Sen).