Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Светелика

Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Олександра Светелика, який обіймав цю посаду з грудня 2014 року.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №634-р від 31 серпня 2016 року.

"Звільнити Светелика Олександра Дмитровича з посади заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України за власним бажанням", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, Светелік в 1999 році очолював Національну комісію регулювання енергетики (НКРЕ), працював заступником міністра палива та енергетики (у 2000 і 2004 роках), а також займав посаду керівника управління енергетичної безпеки апарату РНБО.

Светелік народився в 1951 році в Іваново (Росія), де отримав інженерну освіту у сфері енергетики, трудову діяльність почав в енергокомпанії "Київенерго".