У "Газпромі" заявили про отримання "перших дозволів" на "Турецький потік"

Російський газовий гігант "Газпром" заявив, що отримав по дипломатичних каналах "перші дозволи органів влади Турецької Республіки на реалізацію газопроводу "Турецького потоку" по дну Чорного моря в обхід України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації компанії, за підсумками переговорів голови правління "Газпрому" Олексія Міллера і міністра енергетики та природних ресурсів Турецької Республіки Берату Албайрака, що відбулися минулого тижня, було досягнуто домовленість про швидке завершення всіх необхідних підготовчих процедур для початку реалізації проекту.

"Початок видачі дозволів є позитивною новиною для "Газпрому". Цей крок турецької сторони відображає зацікавленість турецького уряду в проекті "Турецький потік" і свідчить про перехід до його практичної реалізації", - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року між Москвою та Анкарою було досягнуто домовленість про будівництво газопроводу між Росією і Туреччиною по дну Чорного моря. Проект, названий "Турецьким потоком", припускав прокладку чотирьох ниток загальною потужністю 63 мільйона кубометрів газу в рік. Спочатку планувалося, що 16 мільйонів кубометрів буде поставлятися в Туреччину, а решта буде розподілятися через газовий вузол на кордоні з Грецією.

Після конфлікту між Москвою та Анкарою через збитий російський літак в листопаді 2015 року реалізація проекту була припинена.

26 липня 2016 року Туреччина оголосила про готовність приступити до будівництва першої нитки газопроводу "Турецький потік".

Міністр економіки країни Ніхат Зейбекчі заявив, що "існують політичні рішення про врегулювання питання щодо подальшої реалізації проекту". За його словами, тема будівництва чорноморського газопроводу зараз обговорюється на переговорах з російською стороною.

10 серпня Президент Росії Володимир Путін заявив, що будівництво першої частини газопроводу "Турецький потік" в обхід України для потреб Туреччини може початися "самим найближчим часом", будівництво другої частини для поставок в ЄС буде узгоджуватися з Єврокомісією.

Газопровід пройде 660 км в старому коридорі "Південного потоку" і 250 км в новому коридорі в напрямку європейської частини Туреччини.

19 серпня глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Україна може втратити 15 мільярдів кубометрів з нинішніх 70 мільярдів кубометрів транзиту російського природного газу через свою територію внаслідок будівництва Росією газопроводу "Турецький потік".