Суд заборонив Держгеонадр зупиняти дію ліцензій "Укрнафти"

Окружний адміністративний суд Києва заборонив Державній службі геології і надр (Госгеонедр) України призупиняти дію спеціальних дозволів найбільшої в країні нафтовидобувної компанії "Укрнафта" з-за наявності в компанії податкового боргу по рентній платі за користування надрами.

Про це йдеться в ухвалі суду від 31 серпня 2016 року з позовом, в якому "Укрнафти" оскаржувала наказ Держгеонадр №271 від 23 серпня про зупинення дії спецдозволів на видобуток вуглеводнів на трьох родовищах у Полтавській області.

Як зазначається, суд також зупинив дію даного наказу.

"Суд погоджується з доводами позивача, що зупинка робіт з видобутку корисних копалин на Харьковцевском, Глинсько-Розбишівському і Рудовсько-Червонозаводському родовищах може призвести до різкого зменшення доходу, а також до неможливості сплати податків та інших обов'язкових платежів до держбюджету, втрат видобутку вуглеводнів", - говориться в рішенні суду.

Крім того, в документі підкреслюється, що в разі припинення ліцензій виникає ризик неможливості відновити видобуток на цих родовищах.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Держгеонадр активізувала роботу щодо зупинення дії спецдозволів для "Укрнафти". Так, 23 серпня держслужба видала наказ про зупинення дії трьох спецдозволів у зв'язку із заборгованістю компанії по виплаті рентної плати. 30 серпня Держгеонадр повідомила "Укрнафту" про зупинення спецдозволів з 1 вересня цього року. У відповідь на це в компанії зазначили, що такі заходи призведуть до зменшення доходів компанії і ускладнять можливість виплати податкового боргу. І якщо сторонам не вдасться досягти консенсусу в цьому питанні, то компанія скористається правом захищати свої інтереси в суді.

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Далі "Укрнафта" повідомила про те, що призупинення 14 спецдозволів, яку також ініціювала Держгеонадр, призведе до зниження обсягів видобутку компанією вуглеводнів (з розрахунку 285 тисяч тонн нафти з газовим конденсатом і 135 мільйонів кубометрів газу в рік), звільнення 1,8 тисячі осіб, а також позбавить державний бюджет податкових надходжень.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.

Компанія в 2015 році отримала чистий збиток у розмірі 5,44 мільярда гривень в порівнянні з прибутком розміром 1,265 мільярда гривень у 2014 році.