Ціни на нафту продовжують зростати

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту зростають, про це свідчать дані торгів, повідомляє Gazeta.ru.

Жовтневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 1,56%, до $46,21 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді піднялися на 1,40%, до $48,65 за барель.